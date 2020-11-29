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В Минске задержан член Координационного совета Дмитрий Крук
29.11.2020 17:05 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 ноября. В Минске задержан экономист и член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук. Список задержанных публикует
По данным правозащитников, в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен, которая прошла в формате локальных "маршей соседей", задержано не менее 95 человек (на 16.25).
Помимо Минска задержания зафиксированы в поселке Боровляны под Минском, Витебске, Гродно, Ляховичах, Жодино.
БелаПАН.
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Минск, 29 ноября. В Минске задержан экономист и член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук. Список задержанных публикует spring96.org. По данным...
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