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В Минске задержан член Координационного совета Дмитрий Крук

29.11.2020 17:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 ноября. В Минске задержан экономист и член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук. Список задержанных публикует spring96.org.

По данным правозащитников, в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен, которая прошла в формате локальных "маршей соседей", задержано не менее 95 человек (на 16.25).

Помимо Минска задержания зафиксированы в поселке Боровляны под Минском, Витебске, Гродно, Ляховичах, Жодино.


БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Минск, 29 ноября. В Минске задержан экономист и член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук. Список задержанных публикует spring96.org. По данным...
 
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