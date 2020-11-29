Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 ноября. В Бресте задержан журналист "Брестской газеты" и tut.by Станислав Коршунов.

Как сообщает tut.by, Коршунов позвонил в редакцию и сообщил, что его увозят в РОВД для установления личности.

При этом у журналиста был бейдж и все необходимые документы, которые он предъявил сотрудникам милиции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте задержан журналист "Брестской газеты" и tut.by Станислав Коршунов Минск, 29 ноября. В Бресте задержан журналист "Брестской газеты" и tut.by Станислав Коршунов. Как сообщает tut.by, Коршунов позвонил в редакцию и сообщил, что его увозят в...

БелаПАН.