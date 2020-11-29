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В Бресте задержан журналист "Брестской газеты" и tut.by Станислав Коршунов

29.11.2020 17:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 ноября. В Бресте задержан журналист "Брестской газеты" и tut.by Станислав Коршунов.

Как сообщает tut.by, Коршунов позвонил в редакцию и сообщил, что его увозят в РОВД для установления личности.

При этом у журналиста был бейдж и все необходимые документы, которые он предъявил сотрудникам милиции.


БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 29 ноября. В Бресте задержан журналист "Брестской газеты" и tut.by Станислав Коршунов. Как сообщает tut.by, Коршунов позвонил в редакцию и сообщил, что его увозят в...
 
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