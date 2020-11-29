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В Бресте задержан журналист "Брестской газеты" и tut.by Станислав Коршунов
29.11.2020 17:05 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 ноября. В Бресте задержан журналист "Брестской газеты" и tut.by Станислав Коршунов.
Как сообщает tut.by, Коршунов позвонил в редакцию и сообщил, что его увозят в РОВД для установления личности.
При этом у журналиста был бейдж и все необходимые документы, которые он предъявил сотрудникам милиции.
БелаПАН.
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Минск, 29 ноября. В Бресте задержан журналист "Брестской газеты" и tut.by Станислав Коршунов. Как сообщает tut.by, Коршунов позвонил в редакцию и сообщил, что его увозят в...
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