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В Беларуси Марш соседей: погони, задержания, слезоточивый газ

29.11.2020 17:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

29 ноября в Минске прошел Марш соседей. Во многих частях города и в других регионах страны люди выходили на улицу с бчб-флагами, прогуливались по улицам.
 
В Беларуси Марш соседей сопровождается разгонами и задержаниями со стороны силовиков.
 
Очевидцы сообщают, что в некоторых случаях применялся слезоточивый газ и, предположительно, светошумовые гранаты. На акции выходят и в других городах.
 
По словам и видео очевидцев, в Боровлянах силовики использовали, предположительно, светошумовую гранату для разгона. Сообщается, что здесь задержали несколько людей, в том числе женщин.
 
Между тем, ранее в Боровлянах начальник милиции говорил жителям этого района 13 августа, что "никто никого здесь задерживать не будет".

На нижнем видео - протестующие в Золотой горке днем 29 ноября

На нижнем видео - погони во дворах на улице Матусевича.

Разгоны демонстрантов наблюдали на улице Матусевича, на Партизанском проспекте, в Уручье. В Домбровке после разгона силовики уехали, а люди снова собрались в колонну. В Уручье были слышны звуки, которые похожи на выстрелы.

В Минске задержали члена основного состава Координационного совета Дмитрия Крукасообщается в телеграм-канале КС. Его телефон недоступен. Задержаны врач-невролог Руслан Бадамшин, директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга Смолянко. В Бресте задержан журналист «Брестской газеты» и TUT.BY Станислав Коршунов.

По состоянию на 17:08, на сайте правозащитного центра "Вясна", в списке задержанных 133 задержанных.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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29 ноября в Минске прошел Марш соседей. Во многих частях города и в других регионах страны люди выходили на улицу с бчб-флагами, прогуливались по улицам.  
 
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