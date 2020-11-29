В Беларуси Марш соседей: погони, задержания, слезоточивый газ

29 ноября в Минске прошел Марш соседей. Во многих частях города и в других регионах страны люди выходили на улицу с бчб-флагами, прогуливались по улицам.

В Беларуси Марш соседей сопровождается разгонами и задержаниями со стороны силовиков.

Очевидцы сообщают, что в некоторых случаях применялся слезоточивый газ и, предположительно, светошумовые гранаты. На акции выходят и в других городах.

По словам и видео очевидцев, в Боровлянах силовики использовали, предположительно, светошумовую гранату для разгона. Сообщается, что здесь задержали несколько людей, в том числе женщин.

Между тем, ранее в Боровлянах начальник милиции говорил жителям этого района 13 августа, что "никто никого здесь задерживать не будет".

На нижнем видео - протестующие в Золотой горке днем 29 ноября

На нижнем видео - погони во дворах на улице Матусевича.

Разгоны демонстрантов наблюдали на улице Матусевича, на Партизанском проспекте, в Уручье. В Домбровке после разгона силовики уехали, а люди снова собрались в колонну. В Уручье были слышны звуки, которые похожи на выстрелы.

В Минске задержали члена основного состава Координационного совета Дмитрия Крука, сообщается в телеграм-канале КС. Его телефон недоступен. Задержаны врач-невролог Руслан Бадамшин, директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга Смолянко. В Бресте задержан журналист «Брестской газеты» и TUT.BY Станислав Коршунов.