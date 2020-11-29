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А. Малькевич: Запад развернул информационную и торговую войну против Союзного государства

29.11.2020 18:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня идет неприкрытая война против Союзного государства. Это война торговая, санкционная, информационная. Цель одна - заставить любое непокорное государство поменять свою политику, свою позицию. Но, как показывает опыт других стран, приход подобной демократии приводит к войнам, хаосу и крови мирного населения. 
Такое мнение нашему телеканалу высказал российский журналист, телеведущий, кандидат политических наук, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. 

Александр Малькевич, первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций: "Мне подходы разного рода интернет-апостолов понятны. Они рассказывают, что нужно капитулировать, все поменять, война информационная прекратится, санкции все снимут и наступит рай на земле. Это большое заблуждение. Потому что мы видим по целому ряду стран в Европе и за ее пределами, что отказ от собственной идентичности, от своих национальных интересов к какому-то мощному, прорывному счастью не приводит. Так не бывает, потому что если ты экономически успешен, то вы находитесь в конкурентной среде, вы отбираете хлеб у французских, немецких, испанских, итальянских фермеров, производителей и так далее. Выкачивание ресурсов - это основная задача, которую ставят перед собой западные товарищи, но, конечно, они все это делают под флагом демократизации, либеральных ценностей и так далее. Для чего им все это нужно? Опыт последних лет показывает, что везде, куда приходят эти внешние демократизаторы, начинаются хаос, война, льется кровь".

 
 
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Сегодня идет неприкрытая война против Союзного государства. Это война торговая, санкционная, информационная. Цель одна - заставить любое непокорное государство...
 
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