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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Малькевич: Запад развернул информационную и торговую войну против Союзного государства Сегодня идет неприкрытая война против Союзного государства. Это война торговая, санкционная, информационная. Цель одна - заставить любое непокорное государство...

Сегодня идет неприкрытая война против Союзного государства. Это война торговая, санкционная, информационная. Цель одна - заставить любое непокорное государство поменять свою политику, свою позицию. Но, как показывает опыт других стран, приход подобной демократии приводит к войнам, хаосу и крови мирного населения.Такое мнение нашему телеканалу высказал российский журналист, телеведущий, кандидат политических наук, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.