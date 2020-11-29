В милиции рассказали, сколько человек задержали на воскресных акциях протеста в Минске

Источник материала: Tut.by

В столичной милиции рассказали , что сегодня в Минске задержали на акциях протеста около 250 человек. Как сообщается, задерживали «наиболее активных». По данным лишенного лицензии правозащитного центра «Вясна», по всей стране сегодня задержали больше 320 человек, в основном в столице.



Минск. Задержание 29 ноября на Партизанском проспекте

«Сегодня, с 12.00 до 14.00, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы, — сообщила представитель ГУВД Мингорисполкома. — В некоторых местах собравшиеся люди выходили на проезжую часть (ул. Руссиянова, ул. Матусевича и другие места), блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части».

В милиции отмечают, что «участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны».

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано около 250 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства. В течение недели сотрудники милиции установили личности более 100 человек, ранее принимавших участие в митингах, которые привлечены к установленной законом ответственности, в том числе уголовной, — отметили в ГУВД Мингорисполкома. — Кроме того, обращаем внимание на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий».