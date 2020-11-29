Как делают фейки

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В тот же день новость о визите президента в больницу приняла и другой, можно сказать, удивительный оборот. Вероятно, слишком сильно погрузившись в медицинскую тему, администраторы заграничных телеграм-каналов, перелистывая свой любимый справочник лекарственных растений и трав, наткнулись между страниц на нечто засохшее и дурнопахнущее, после чего решили по традиции зажечь. Известно, что медики называют это состояние наркотическим опьянением. А прием таких препаратов могут вызывать галлюцинации, а также изменения тактильного, зрительного и слухового восприятия. Что, судя по всему, и произошло. Цветомузыка в глазах радикалов, видимо, настолько преобразила фотографии, что кураторам и их прислужникам стало казаться, что в палатах на койках вовсе не пациенты, а врачи.



В очередной раз подтвердив свое реноме профессиональных фейкометателей, они словно по команде запели о постановочных кадрах из больницы, которую посетил президент. Мол, один из пациентов - главврач из Могилева. Очевидно, что ограниченность администраторов таких телег мешает проверить достоверность фактов. Агентство теленовостей развенчало очередной миф. Мы дозвонились до главврача могилевского онкодиспансера. Сергей Батовский удивился своей магической телепортации.



Поняв, что в очередной раз попали впросак, телеграм-каналы удивительно быстро подчистили, что называется, все хвосты. Стерли весь набор бреда. Собственно, честности ради, могли бы просто удалить канал, который и состоит из слухов, мнений диванных экспертов и горе-аналитиков.



А этой компании из Могилева впору открывать собственный продакшн. Сначала они фотографировались в лесу, изображая сотрудников ОМОНа.



Дальше больше, цирк затянулся, сотрудники псевдошапито не придумали ничего лучше, чем развесить шесть ростовых кукол с надписями и изображениями высших должностных лиц на путепроводе. После этого по традиции сфотографировали и разместили перформанс в Сети.



"В телеграм-канале списались, предложили в лесу собраться, надеть форму ОМОНа и сфотографироваться, как будто мирных протестующих избивает ОМОН".

Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома: "Висящие в петле манекены обнаружили на путепроводах вблизи деревень Вильчицы и Любуж Могилевского района. Следователи дали правовую оценку действиям соучастников, возбуждено уголовное дело за хулиганство, они арестованы".







Фантазия не знает радикальных границ. Это ЧП в помещении на проспекте Победителей несогласные сразу же окрестили провокацией "борцов с БЧБ-символикой". Сотрудники милиции, которые приехали на место пожара в помещение товарищества собственников, застали до боли знакомую картину - притон. Еще по опыту задержаний администраторов телеграм-каналов замечено, чем больше в помещении мусора и грязи, тем у вас больше шансов стать во главе радикальной интернет-группировки.



Как стало известно, это помещение является рабочим местом председателя товарищества. Сообщение о возгорании поступило в милицию около часа ночи. Разбушеваться огонь не успел. Повреждено имущество на площади примерно в 2 квадратных метра. Но интересно другое. Спасатели, которые работали на месте, обнаружили несколько пустых бутылок из-под коньяка и остатки застолья по соседству с БЧБ-символикой. Следов взлома входной двери не обнаружено, чего не скажешь о емкостях с горячительным напитком.