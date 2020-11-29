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Как делают фейки
29.11.2020 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В тот же день новость о визите президента в больницу приняла и другой, можно сказать, удивительный оборот. Вероятно, слишком сильно погрузившись в медицинскую тему, администраторы заграничных телеграм-каналов, перелистывая свой любимый справочник лекарственных растений и трав, наткнулись между страниц на нечто засохшее и дурнопахнущее, после чего решили по традиции зажечь. Известно, что медики называют это состояние наркотическим опьянением. А прием таких препаратов могут вызывать галлюцинации, а также изменения тактильного, зрительного и слухового восприятия. Что, судя по всему, и произошло. Цветомузыка в глазах радикалов, видимо, настолько преобразила фотографии, что кураторам и их прислужникам стало казаться, что в палатах на койках вовсе не пациенты, а врачи.
"В телеграм-канале списались, предложили в лесу собраться, надеть форму ОМОНа и сфотографироваться, как будто мирных протестующих избивает ОМОН".
Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома: "Висящие в петле манекены обнаружили на путепроводах вблизи деревень Вильчицы и Любуж Могилевского района. Следователи дали правовую оценку действиям соучастников, возбуждено уголовное дело за хулиганство, они арестованы".
Фантазия не знает радикальных границ. Это ЧП в помещении на проспекте Победителей несогласные сразу же окрестили провокацией "борцов с БЧБ-символикой". Сотрудники милиции, которые приехали на место пожара в помещение товарищества собственников, застали до боли знакомую картину - притон. Еще по опыту задержаний администраторов телеграм-каналов замечено, чем больше в помещении мусора и грязи, тем у вас больше шансов стать во главе радикальной интернет-группировки.
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В тот же день новость о визите президента в больницу приняла и другой, можно сказать, удивительный оборот. Вероятно, слишком сильно погрузившись в медицинскую тему,...
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