"Бродящие". На призывы зарубежных телеграм-каналов откликнулось рекордно низкое число белорусов

Источник материала: БT

На фоне такой внушительной картинки наша традиционная воскресная рубрика под названием "бродящие" выглядит все более блекло. Сказать об активности белорусских протестующих на этот раз особо нечего. На призывы зарубежных телеграм-каналов откликнулось рекордно низкое число белорусов. В нескольких районах Минска удалось собрать группы, но в основном интернет рапортует с помощью кадров небольших компаний, а то и вовсе одиночных пикетов. Те, кто объединился в группы, по традиции пытались доставить неудобства водителям, выходя на проезжую часть.

В силе остался и остальной набор протестных шаблонов: использование детей в политических акциях, крики, шум и ругань в адрес журналистов и правоохранителей, использование символики, исторический шлейф которой не поддается никакой критике. В целом же активность главного протестного дня продолжалась всего несколько часов. Ближе к вечеру столица снова живет в привычном ритме.