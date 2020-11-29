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Политик Евгений Мураев еще в августе расписал все по этапам, что будет происходить в нашей стране
30.11.2020 13:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Украинцы, наблюдая за тем, что сейчас происходит в Беларуси, шутят: «Для вас, сябры, мы гости из будущего. У нас все это начиналось точно так же, мы знаем, чем все закончится, если майдан победит". Политик Евгений Мураев еще в августе расписал все по этапам, что будет происходить в нашей стране. Как в информационном поле устроят раскрутку идеи так называемого неправомерного применения силы правоохранителями, как будут искать сакральные жертвы, чтобы радикализировать протест и многое другое.
Евгений Мураев, лидер партии "Наши" (Украина) (по скайпу).
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Украинцы, наблюдая за тем, что сейчас происходит в Беларуси, шутят: «Для вас, сябры, мы гости из будущего. У нас все это начиналось точно так же, мы знаем, чем все...
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