В Бресте вместо центра люди маршировали по районам

Источник материала: Tut.by

29 ноября в Бресте люди вновь собрались на воскресную акцию протеста.





Как и в прошлое воскресенье, демонстранты вышли на марш в микрорайоне. На этот раз точкой сбора стал «Восток». Люди встретились на улице Янки Купалы и с флагами пошли в направлении улицы Пионерской. Колонна скандировала «Жыве Беларусь», «Брест, выходи». Шествие продлилось недолго. Возле остановки по маршруту следования демонстранты заметили тонированный микроавтобус и разошлись по дворам.

Следующей точкой сбора стал микрорайон «Березовка». Демонстранты с Янки Купалы собрались возле пешеходного моста через железную дорогу. Люди стояли небольшими группами без символики и лозунгов. В колонну им собраться не удалось. После того, как по улице Мошенского проехал автобус с силовиками, люди вновь разошлись.

В третий раз демонстранты встретились возле здания Водоканала на улице Красногвардейской. Здесь выстроилась колонна и пошла в направлении центра. Люди шли с флагами, скандируя «Жыве Беларусь», «Я выхожу». Когда к колонне подъехал автомобиль милиции, люди разошлись.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в Бресте задержали 8 человек. Из них два журналиста — Станислав Коршунов и Максим Хлебец, их через три часа отпустили. В райотдел с улицы Советской доставили и пенсионерку Елену Гнаук, которую неоднократно судили за участие в акциях протеста. Она также вышла на свободу.





Кроме маршей в микрорайонах, в разных точках города прошли акции в поддержку врача Артема Сорокина и журналистки Катерины Борисевич, которые находятся под стражей . Цепи солидарности выстраивались в микрорайонах Восток и Южный.