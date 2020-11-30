А вот и зима! В Могилеве всю неделю будет морозно и немного снежно

Источник материала: Tut.by

Декабрь с порога решил заявить, что зима пришла: всю неделю в Могилеве — морозно, а с четверга — еще и снежно. Правда, по предварительным данным pogoda.by, в выходные снег растает: прогнозируют потепление и дождь.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 30 ноября, будет −2…−0 °С, облачно, утром возможен снег.

Во вторник чуть похолодает, ожидается до -3 °С, но днем все равно будет около нуля.

В среду, 2 декабря, будет так же: −3…−0 °С, сплошная облачность. К вечеру возможен снег.

В четверг температура воздуха сохранится на прежнем уровне, но снегопады ожидаются весь день — недолгие.

В пятницу, 4 декабря, поднимется ветер, снегопады возможны весь день. Будет все так же облачно.

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