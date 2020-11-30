ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А вот и зима! В Могилеве всю неделю будет морозно и немного снежно

30.11.2020 07:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Декабрь с порога решил заявить, что зима пришла: всю неделю в Могилеве — морозно, а с четверга — еще и снежно. Правда, по предварительным данным pogoda.by, в выходные снег растает: прогнозируют потепление и дождь.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 30 ноября, будет −2…−0 °С, облачно, утром возможен снег.

Во вторник чуть похолодает, ожидается до -3 °С, но днем все равно будет около нуля.

В среду, 2 декабря, будет так же: −3…−0 °С, сплошная облачность. К вечеру возможен снег.

В четверг температура воздуха сохранится на прежнем уровне, но снегопады ожидаются весь день — недолгие.

В пятницу, 4 декабря, поднимется ветер, снегопады возможны весь день. Будет все так же облачно.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Небольшие снегопады ожидаются во второй половине недели.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте вместо центра люди маршировали по районам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика