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А вот и зима! В Могилеве всю неделю будет морозно и немного снежно
30.11.2020 07:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Декабрь с порога решил заявить, что зима пришла: всю неделю в Могилеве — морозно, а с четверга — еще и снежно. Правда, по
Сегодня, 30 ноября, будет −2…−0 °С, облачно, утром возможен снег.
Во вторник чуть похолодает, ожидается до -3 °С, но днем все равно будет около нуля.
В среду, 2 декабря, будет так же: −3…−0 °С, сплошная облачность. К вечеру возможен снег.
В четверг температура воздуха сохранится на прежнем уровне, но снегопады ожидаются весь день — недолгие.
В пятницу, 4 декабря, поднимется ветер, снегопады возможны весь день. Будет все так же облачно.
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Небольшие снегопады ожидаются во второй половине недели.
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