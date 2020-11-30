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Легкий морозец. Погода в Витебске на неделе

30.11.2020 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зима в Витебске начнется с небольшого мороза, прогнозирует pogoda.by.


Фото: pixabay.com

В понедельник днем около нуля, облачно, без осадков.

Во вторник и среду — до 3 градусов мороза. Пасмурно, осадков не ожидается.

В четверг — от 0 до -2°С, без осадков. Утром — туман, днем — снег.

В пятницу температура будет колебаться от -2°С до +2°С. Днем — дождь, возможен гололед, а к вечеру — мокрый снег.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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