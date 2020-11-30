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Легкий морозец. Погода в Витебске на неделе
30.11.2020 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зима в Витебске начнется с небольшого мороза,
В понедельник днем около нуля, облачно, без осадков.
Во вторник и среду — до 3 градусов мороза. Пасмурно, осадков не ожидается.
В четверг — от 0 до -2°С, без осадков. Утром — туман, днем — снег.
В пятницу температура будет колебаться от -2°С до +2°С. Днем — дождь, возможен гололед, а к вечеру — мокрый снег.
Хорошей вам недели, друзья!
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Синоптики прогнозируют температуру ниже нуля.
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