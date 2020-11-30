Стало известно, сколько белорусов получат прибавку к пенсии в декабре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. С 1 декабря почти 2,5 миллиона белорусских пенсионеров получат прибавку к пенсии, сообщили в эфире телеканала ОНТ .

По словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, это уже второе по счету в этом году повышение пенсионных выплат в республике. На 6% пенсия выросла 1 июля и ровно на столько же увеличится с 1 декабря.

Десятая часть ВВП

"Но я хочу отметить, что в течение этого года у нас четыре раза повышался бюджет прожиточного минимума. С бюджетом прожиточного минимума у нас завязаны так называемые возрастные надбавки к пенсии, которые выплачиваются пенсионерам 75 лет и старше", - уточнила министр.

Ирина Костевича добавила, что повышения выплат в этом году привели в результате к тому, что средняя пенсия по возрасту у неработающего пенсионера составит 513 рублей.

"Если посмотреть к декабрю прошлого года, темп роста – 12%. На 2020 год у нас будет израсходовано на пенсию более 13 миллиардов рублей. Много или мало? Но если сопоставить с ВВП, это почти 9%", - констатировала глава ведомства.

Какие изменения в пенсионном законодательстве

С 1 января 2021 года в Беларуси изменяется максимальный период зачета стажа по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, который учитывается в общий стаж при назначении пенсии. В Минсоцтруда напомнили, что в текущем году это было 9 лет, а с 1 января 2021 года – 12 лет.

"Важна еще одна мера, опять же касается мам, которые родили четверых и более деток, это страховой стаж. В следующем году у нас страховой стаж для того, чтобы войти в пенсионную систему, – 18 лет. С 2025 года – уже 20 лет. Для мам, которые воспитали четверых деток, страховой стаж будет 10 лет", - рассказала Ирина Костевич.

При этом она обратила внимание, что в том случае, когда один из родителей "воспитывал не менее 20 лет инвалида с рождения первой группы, то с 1 января 2021 года пенсия увеличивается в два раза".

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