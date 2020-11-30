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Стало известно, сколько белорусов получат прибавку к пенсии в декабре
30.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя – Sputnik. С 1 декабря почти 2,5 миллиона белорусских пенсионеров получат прибавку к пенсии, сообщили в эфире телеканала
По словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, это уже второе по счету в этом году повышение пенсионных выплат в республике. На 6% пенсия выросла 1 июля и ровно на столько же увеличится с 1 декабря.
Десятая часть ВВП
"Но я хочу отметить, что в течение этого года у нас четыре раза повышался бюджет прожиточного минимума. С бюджетом прожиточного минимума у нас завязаны так называемые возрастные надбавки к пенсии, которые выплачиваются пенсионерам 75 лет и старше", - уточнила министр.
© Sputnik / Максим Богодвид
Ирина Костевича добавила, что повышения выплат в этом году привели в результате к тому, что средняя пенсия по возрасту у неработающего пенсионера составит 513 рублей.
"Если посмотреть к декабрю прошлого года, темп роста – 12%. На 2020 год у нас будет израсходовано на пенсию более 13 миллиардов рублей. Много или мало? Но если сопоставить с ВВП, это почти 9%", - констатировала глава ведомства.
Какие изменения в пенсионном законодательстве
С 1 января 2021 года в Беларуси изменяется максимальный период зачета стажа по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, который учитывается в общий стаж при назначении пенсии. В Минсоцтруда напомнили, что в текущем году это было 9 лет, а с 1 января 2021 года – 12 лет.
"Важна еще одна мера, опять же касается мам, которые родили четверых и более деток, это страховой стаж. В следующем году у нас страховой стаж для того, чтобы войти в пенсионную систему, – 18 лет. С 2025 года – уже 20 лет. Для мам, которые воспитали четверых деток, страховой стаж будет 10 лет", - рассказала Ирина Костевич.
При этом она обратила внимание, что в том случае, когда один из родителей "воспитывал не менее 20 лет инвалида с рождения первой группы, то с 1 января 2021 года пенсия увеличивается в два раза".
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В министерстве труда и социальной защиты также подсчитали, сколько составит в среднем пенсионная выплата у неработающего пенсионера к концу года.
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