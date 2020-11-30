В Кореличах у подростка в школе забрали телефон, дома провели обыск - из-за надписи на заборе главы избиркома

Источник материала: Tut.by

В Кореличах 13-летнего подростка, которого обвиняли в призывах к участию в акциях протеста, теперь подозревают в нанесении оскорбительной надписи на забор дома председателя избирательной комиссии. У парня в школе забрали телефон, а у родных провели обыски.



Фото из личного архива Елены Пекарской

Мы уже рассказывали, как в Кореличах 13-летнего Алексея Шиша милиция винила в призывах на митинги , а в итоге дело закончилось предупреждением его матери от комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь школьника подозревают в том, что он разрисовал забор.

В четверг, 26 ноября, с обыском к ним домой пришли три сотрудника в форме и одна женщина в гражданской одежде, рассказала мама мальчика Елена Пекарская. Никто из пришедших не представился, говорит женщина, но фамилию одного из милиционеров она знала — Зинченко. Он и предъявил постановление на обыск.

В документе Елена прочла, что на заборе одного из домов недалеко от них кто-то около месяца назад оставил краской нецензурную надпись «С**а украла наши голоса». В доме этом живет председатель одного из избирательных участков во время президентских выборов — 2020. И так как Алексея в конце лета заметили за нанесением надписей на стене, он является одним из подозреваемых.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

Елена Пекарская уже рассказывала TUT.BY , как Алексея летом 2020 года задержала милиция, когда он делал на стене надпись «ЯМы 97%». Тогда подросток отделался легким испугом: его, по словам матери, просто в машине отругали и отпустили.

В их доме, как поняла Елена, силовики искали баллончики с краской. В это же время обыск проходил и дома у бабушки с дедушкой мальчика — родителей Елены, — у которых подросток часто бывает. Пенсионерка позвонила дочери и сказала об обыске. Позже Елена узнала, что с обыском в этот же день приходили и к Лешиному отцу, с которым она в разводе уже около 10 лет. Подросток с отцом общается, иногда к нему заходит. Мужчину, по словам матери мальчика, забрали с работы и в РОВД опрашивали, рисовал ли его сын надписи где-то, был ли у него баллончик с краской.

Во время обыска Елена при понятых сама открывала силовикам шкафы, попросила их не расходиться по комнатам, а всем быть в одной. Женщина, говорит, боялась, «чтобы они ничего не подбросили». Милиционеры сразу хотели забрать старый ноутбук — он нерабочий, без батареи, лежал на шкафу, — но потом передумали.

— Я еще спросила у них: «У вас же хватит совести не пойти к ребенку в школу и не устроить ему там допрос?» Сказали, мол, нет, никто к ребенку не пойдет, — говорит Елена. — Когда милиция ушла, я стала звонить Леше — раз семь звонила. Были длинные гудки. А потом мне перезвонили с незнакомого номера.

Мужчина представился Елене инспектором по делам несовершеннолетних, назвал свою фамилию — Гришан. Сказал, что в школе с Алексеем проводили беседу в присутствии двух социальных педагогов и изъяли у него телефон. Мать возмутилась, почему не пригласили ее как официального представителя и почему изъяли телефон, который не является имуществом 13-летнего школьника.

— Инспектор сказал, что присутствия социальных педагогов достаточно, а на аватарке в соцсети у сына стоит изображение «Погони». То есть это было основанием для изъятия телефона? Я сказала, что буду жаловаться, инспектор бросил трубку, — говорит Елена. — Леша позвонил мне потом с телефона учительницы, я его успокоила. А дома он рассказал, что во время урока информатики социальный педагог зашла в кабинет и вызвала Лешу в кабинет директора. Она не предупредила ребенка, никак морально не подготовила, что будет разговор с милицией.

В кабинете, говорит Елена, был еще один идээнщик — Алешкевич. Он, как рассказал матери подросток, и выпросил у школьника телефон, заходил на его страницы в соцсетях, читал переписки.

— А потом начал запугивать Лешу: «Говори правду, где ты что писал», «У тебя дома обыск, если что-то найдут — мало не покажется». Сын пришел домой, сказал, что он испугался, его трясло. Во время этого разговора прозвенел звонок на перемену, и его не пустили в столовую поесть. И они видели, что я звонила: телефон в это время был в руках инспектора, Леша это заметил.

По словам женщины, накануне обыска милиционеры разговаривали с друзьями Алексея: спрашивали, не покупал ли он баллончик с краской, не оставлял ли он где-то надписи.

Елена написала жалобы в РОВД — потребовала копии постановления об изъятии у сына мобильного телефона и проведении обыска у них в доме. Ответа пока нет.