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В Кореличах у подростка в школе забрали телефон, дома провели обыск - из-за надписи на заборе главы избиркома

30.11.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кореличах 13-летнего подростка, которого обвиняли в призывах к участию в акциях протеста, теперь подозревают в нанесении оскорбительной надписи на забор дома председателя избирательной комиссии. У парня в школе забрали телефон, а у родных провели обыски.


Фото из личного архива Елены Пекарской

Мы уже рассказывали, как в Кореличах 13-летнего Алексея Шиша милиция винила в призывах на митинги, а в итоге дело закончилось предупреждением его матери от комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь школьника подозревают в том, что он разрисовал забор.

В четверг, 26 ноября, с обыском к ним домой пришли три сотрудника в форме и одна женщина в гражданской одежде, рассказала мама мальчика Елена Пекарская. Никто из пришедших не представился, говорит женщина, но фамилию одного из милиционеров она знала — Зинченко. Он и предъявил постановление на обыск.

В документе Елена прочла, что на заборе одного из домов недалеко от них кто-то около месяца назад оставил краской нецензурную надпись «С**а украла наши голоса». В доме этом живет председатель одного из избирательных участков во время президентских выборов — 2020. И так как Алексея в конце лета заметили за нанесением надписей на стене, он является одним из подозреваемых.


Фото предоставлено читателями TUT.BY

Елена Пекарская уже рассказывала TUT.BY, как Алексея летом 2020 года задержала милиция, когда он делал на стене надпись «ЯМы 97%». Тогда подросток отделался легким испугом: его, по словам матери, просто в машине отругали и отпустили.

В их доме, как поняла Елена, силовики искали баллончики с краской. В это же время обыск проходил и дома у бабушки с дедушкой мальчика — родителей Елены, — у которых подросток часто бывает. Пенсионерка позвонила дочери и сказала об обыске. Позже Елена узнала, что с обыском в этот же день приходили и к Лешиному отцу, с которым она в разводе уже около 10 лет. Подросток с отцом общается, иногда к нему заходит. Мужчину, по словам матери мальчика, забрали с работы и в РОВД опрашивали, рисовал ли его сын надписи где-то, был ли у него баллончик с краской.

Во время обыска Елена при понятых сама открывала силовикам шкафы, попросила их не расходиться по комнатам, а всем быть в одной. Женщина, говорит, боялась, «чтобы они ничего не подбросили». Милиционеры сразу хотели забрать старый ноутбук — он нерабочий, без батареи, лежал на шкафу, — но потом передумали.

— Я еще спросила у них: «У вас же хватит совести не пойти к ребенку в школу и не устроить ему там допрос?» Сказали, мол, нет, никто к ребенку не пойдет, — говорит Елена. — Когда милиция ушла, я стала звонить Леше — раз семь звонила. Были длинные гудки. А потом мне перезвонили с незнакомого номера.

Мужчина представился Елене инспектором по делам несовершеннолетних, назвал свою фамилию — Гришан. Сказал, что в школе с Алексеем проводили беседу в присутствии двух социальных педагогов и изъяли у него телефон. Мать возмутилась, почему не пригласили ее как официального представителя и почему изъяли телефон, который не является имуществом 13-летнего школьника.

— Инспектор сказал, что присутствия социальных педагогов достаточно, а на аватарке в соцсети у сына стоит изображение «Погони». То есть это было основанием для изъятия телефона? Я сказала, что буду жаловаться, инспектор бросил трубку, — говорит Елена. — Леша позвонил мне потом с телефона учительницы, я его успокоила. А дома он рассказал, что во время урока информатики социальный педагог зашла в кабинет и вызвала Лешу в кабинет директора. Она не предупредила ребенка, никак морально не подготовила, что будет разговор с милицией.

В кабинете, говорит Елена, был еще один идээнщик — Алешкевич. Он, как рассказал матери подросток, и выпросил у школьника телефон, заходил на его страницы в соцсетях, читал переписки.

— А потом начал запугивать Лешу: «Говори правду, где ты что писал», «У тебя дома обыск, если что-то найдут — мало не покажется». Сын пришел домой, сказал, что он испугался, его трясло. Во время этого разговора прозвенел звонок на перемену, и его не пустили в столовую поесть. И они видели, что я звонила: телефон в это время был в руках инспектора, Леша это заметил.

По словам женщины, накануне обыска милиционеры разговаривали с друзьями Алексея: спрашивали, не покупал ли он баллончик с краской, не оставлял ли он где-то надписи.

Елена написала жалобы в РОВД — потребовала копии постановления об изъятии у сына мобильного телефона и проведении обыска у них в доме. Ответа пока нет.

 
 
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