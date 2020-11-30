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Беларусь - в топ-5 детского конкурса песни "Евровидение-2020"

30.11.2020 10:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь вошла в топ-5 по итогам детского конкурса песни "Евровидение". Нашу страну представляла 12-летняя Арина Пехтерева из Могилева с песней Alience - "Пришельцы". Впервые в истории музыкальный форум проходил в дистанционном формате с использованием технологий дополненной реальности. Все номера участников были записаны силами местных компаний-вещателей. А затем выходили в прямой эфир. Каждая из 12-ти стран-участниц построила свой грин-рум. Минск выходил на прямую связь с Европой из студии "100 метров" Белтелерадиокомпании. Фаворита выбирали по схеме 50 на 50, суммируя оценки жюри и телезрителей. Высший балл нашей стране поставили Казахстан, Сербия и Польша. А по итогам онлайн-голосования мы получили 57 баллов.

Беларусь - в топ-5 детского конкурса песни "Евровидение-2020"

Победителем детского "Евровидения" стала 11-летняя Валентина из Франции. На второй строчке рейтинга исполнительница из Казахстана, а на третьей - Испании. Хрустальный микрофон победителю доставят в ближайшее время. А нашей Арине досталось хрустальное сердце - как представительнице страны и любовь публики. За время подготовки к конкурсу "Инстаграм" певицы получил прирост в виде тысячи новых подписчиков.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Беларусь вошла в топ-5 по итогам детского конкурса песни "Евровидение". Нашу страну представляла 12-летняя Арина Пехтерева из Могилева с песней Alience - "Пришельцы"....
 
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