В Слуцке была убита женщина, предполагаемый преступник задержан

Источник материала: Tut.by

В Слуцке была убита местная жительница — подозреваемый в совершении преступления задержан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Ночью в субботу, 28 ноября, у себя дома была обнаружена мертвой 41-летняя местная жительница. На теле женщины было множество травм.

По подозрению в причастности к убийству был задержан 34-летний безработный мужчина.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.