|
В Слуцке была убита женщина, предполагаемый преступник задержан
30.11.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Слуцке была убита местная жительница — подозреваемый в совершении преступления задержан. Об этом
Ночью в субботу, 28 ноября, у себя дома была обнаружена мертвой 41-летняя местная жительница. На теле женщины было множество травм.
По подозрению в причастности к убийству был задержан 34-летний безработный мужчина.
По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело местной жительницы было обнаружено со множеством травм у нее дома.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)