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В Слуцке была убита женщина, предполагаемый преступник задержан

30.11.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Слуцке была убита местная жительница — подозреваемый в совершении преступления задержан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Ночью в субботу, 28 ноября, у себя дома была обнаружена мертвой 41-летняя местная жительница. На теле женщины было множество травм.

По подозрению в причастности к убийству был задержан 34-летний безработный мужчина.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

 
 
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Тело местной жительницы было обнаружено со множеством травм у нее дома.
 
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