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Ноль и снег. Погода в Гомеле на неделе
30.11.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завтра уже декабрь. Как и полагается зимнему месяцу, он принесет небольшой мороз и снег,
В понедельник и вторник еще около нуля и без осадков.
В среду и четверг до минус двух, метель и снег.
В пятницу снова ноль, то дождь, то снег и ветер порывами до 12 м/с.
Хорошей недели, друзья!
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Завтра уже декабрь. Как и полагается зимнему месяцу, он принесет небольшой мороз и снег, обещает pogoda.by.
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