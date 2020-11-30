Ноль и снег. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Завтра уже декабрь. Как и полагается зимнему месяцу, он принесет небольшой мороз и снег, обещает pogoda.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник и вторник еще около нуля и без осадков.

В среду и четверг до минус двух, метель и снег.

В пятницу снова ноль, то дождь, то снег и ветер порывами до 12 м/с.

Хорошей недели, друзья!

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