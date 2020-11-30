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Пасмурно, возможны снег и сильный ветер. Погода в Гродно на новой рабочей неделе
30.11.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе в Гродно снова будет пасмурно, прохладно, также возможен снег,
В понедельник сплошная облачность, днем будет без осадков, а вечером возможен снег. Днем около нуля.
Во вторник пасмурно, утром возможен снег, днем и вечером — без осадков. Вечером возможен туман. Днем до -2 °С.
В среду ожидается сплошная облачность, утром — туман, вечером — снег. Днем до -4 °С.
В четверг также сплошная облачность, днем возможен снег. Будет ветрено. Днем до -3 °С.
В пятницу сплошная облачность и без осадков, но возможен сильный ветер. Станет немного теплее. Воздух прогреется до +2 °С.
Хорошей вам недели, друзья, — несмотря ни на что!
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На новой рабочей неделе в Гродно снова будет пасмурно, прохладно, также возможен снег.
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