﻿ Пасмурно, возможны снег и сильный ветер. Погода в Гродно на новой рабочей неделе. 21.by
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Пасмурно, возможны снег и сильный ветер. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

30.11.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Гродно снова будет пасмурно, прохладно, также возможен снег, обещает pogoda.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник сплошная облачность, днем будет без осадков, а вечером возможен снег. Днем около нуля.

Во вторник пасмурно, утром возможен снег, днем и вечером — без осадков. Вечером возможен туман. Днем до -2 °С.

В среду ожидается сплошная облачность, утром — туман, вечером — снег. Днем до -4 °С.

В четверг также сплошная облачность, днем возможен снег. Будет ветрено. Днем до -3 °С.

В пятницу сплошная облачность и без осадков, но возможен сильный ветер. Станет немного теплее. Воздух прогреется до +2 °С.

Хорошей вам недели, друзья, — несмотря ни на что!

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Теги: Гродно
 
 
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На новой рабочей неделе в Гродно снова будет пасмурно, прохладно, также возможен снег.
 
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