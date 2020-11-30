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Ноябрь войдет в историю, как один из самых теплых. А что декабрь? (Прогноз на первую неделю зимы)

30.11.2020 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая неделя зимы будет с гололедицей и снегопадами, предупреждает Белгидромет. На большей части территории Беларуси уже установился снежный покров высотой 1−8 см, а в отдельных районах Гродненской и Витебской областей — 11−16 см.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

1 декабря ночью местами еще пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный слабый. Температура воздуха минимальная ночью −1… 7°С, максимальная днем −3… +2°С.

В среду ожидается облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами по восточной половине республики небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью −2… 8°С, при прояснениях до −10°С, максимальная днем 0… −5°С.

3 декабря во многих районах пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −1… 7°С, при прояснениях до −10°С, максимальная днем −5…+1°С.

В пятницу будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, утром и днем преимущественно по западной половине республики, с дождем). Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, по западу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −6… +1°С, максимальная днем от −2°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны.

Что касается ноября, то, как отмечают синоптики, он уже вошел в историю с превышением температурного режима на 2−4°С. Осадков выпало немного меньше климатической нормы.

В предстоящие выходные с южных широт начнут поступать более теплые воздушные массы и во многих регионах Беларуси установится оттепельная погода.

 
 
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Что касается ноября, то, как отмечают синоптики, он уже вошел в историю с превышением температурного режима на 2−4°С. Осадков выпало немного меньше климатической...
 
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