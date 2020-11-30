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Украинцы предостерегают белорусов: Не повторяйте наших ошибок
30.11.2020 11:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В отношении Беларуси предпринимается попытка рейдерского захвата власти. Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал украинский политик Евгений Муратов, лидер партии "Наши" (Украина). В августе он полностью предугадал события, которые впоследствии развернулись в нашей стране. Некоторым государствам выгодно дестабилизировать ситуацию у соседей.
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В отношении Беларуси предпринимается попытка рейдерского захвата власти. Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал украинский политик Евгений Муратов,...
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