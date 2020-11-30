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Блогеры во благо

30.11.2020 11:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Получая информацию из деструктивных источников, понятно, как формируется мировоззрение будущих радикалов. Подростки уже давно не живут в измерении, где есть газеты, журналы и телевидение, они обитают исключительно в интернете.

Негатив воспринимается лучше. А что думают блогеры, которые придерживаются иной точки зрения?

Алексей Голиков, блогер: "Мы можем иметь разные взгляды на ситуацию, на факты, но когда мы на черное говорим белое, на белое - черное, то это может говорить только о двух вещах: недостаток в образовании - невежество, недостаток знаний о ситуации, и кардинально противоположная шкала ориентиров и приоритетов нравственных".

 
 
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Получая информацию из деструктивных источников, понятно, как формируется мировоззрение будущих радикалов. Подростки уже давно не живут в измерении, где есть...
 
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