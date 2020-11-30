ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В понедельник - снег, а в пятницу - потепление. Все о погоде в Бресте на этой неделе

30.11.2020 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале недели в Бресте усилятся морозы, а в пятницу ожидается потепление.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В понедельник будет сплошная облачность, сообщает pogoda.by. Утром ожидается снег и -2 °С. Днем будет около 0 °C.

Во вторник обещают небольшую облачность без осадков. Во второй половине дня опять будет 0 °C.

В среду ожидается облачно, но без осадков. Днем столбик термометра опустится до -3 °С.

В четверг утром возможен снег. Днем обещают гололед и -2 °С.

К пятнице потеплеет. Днем столбик термометра поднимется до +6 °С, передает AccuWeather.

Хорошей недели, друзья!

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели в Бресте усилятся морозы, а в пятницу ожидается потепление.
 
Новости дня
Новости общества
 
Под Гомелем у себя во дворе мужчина вывесил БЧБ-флаг. Вот что было дальше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика