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В понедельник - снег, а в пятницу - потепление. Все о погоде в Бресте на этой неделе
30.11.2020 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале недели в Бресте усилятся морозы, а в пятницу ожидается потепление.
В понедельник будет сплошная облачность, сообщает
Во вторник обещают небольшую облачность без осадков. Во второй половине дня опять будет 0 °C.
В среду ожидается облачно, но без осадков. Днем столбик термометра опустится до -3 °С.
В четверг утром возможен снег. Днем обещают гололед и -2 °С.
К пятнице потеплеет. Днем столбик термометра поднимется до +6 °С, передает
Хорошей недели, друзья!
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В начале недели в Бресте усилятся морозы, а в пятницу ожидается потепление.
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