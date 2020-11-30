В понедельник - снег, а в пятницу - потепление. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

В начале недели в Бресте усилятся морозы, а в пятницу ожидается потепление.



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В понедельник будет сплошная облачность, сообщает pogoda.by . Утром ожидается снег и -2 °С. Днем будет около 0 °C.

Во вторник обещают небольшую облачность без осадков. Во второй половине дня опять будет 0 °C.

В среду ожидается облачно, но без осадков. Днем столбик термометра опустится до -3 °С.

В четверг утром возможен снег. Днем обещают гололед и -2 °С.

К пятнице потеплеет. Днем столбик термометра поднимется до +6 °С, передает AccuWeather .

Хорошей недели, друзья!