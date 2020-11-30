Под Гомелем у себя во дворе мужчина вывесил БЧБ-флаг. Вот что было дальше

Источник материала: Tut.by

Под Гомелем на одном из подворий развернулась настоящая борьба за БЧБ-флаг. Его у хозяина дома то украдут, то за него же составят протокол. Но мужчина не сдается. Подробности сообщает «Радыё Свабода».



Фото: «Радыё Свабода»

Михаил Русак, пенсионер МВД, живет в собственном доме с женой и детьми в Ченках, что под Гомелем. В сентябре он установил у себя во дворе бело-красно-белый флаг. Через несколько дней ночью неизвестные сломали древко и украли флаг. Михаил пожаловался в милицию. Вора не нашли, а на пенсионера решили составить протоколы. Якобы пришла жалоба, что его бело-красно-белый флаг оскорбил чувства заявителя.

Пенсионер говорит, что сам нашел заявителя. «Он буквально на коленях извинился передо мной, потому что, по его словам, милиция под угрозой заставила его подписать заявление. В результате он страдал и его жена. Он мне во всем признался», — говорит Михаил.

Затем последовал административный протокол, составленный сельсоветом. «Гражданин Русак не принял своевременных и надлежащих мер для поддержания надлежащего состояния внешнего вида дома и разместил на фасаде дома незарегистрированную символику (бело-красно-белые флаги), что представляет собой произвольное изменение архитектурных и конструктивных элементов фасада дома». Нарушение якобы подпадает под статью 21.13 КоАП.

Михаил попытался объяснить, что «архитектурные элементы» не могут быть нарушены флагом. В ответ власти перешли к «силовому варианту» разрешения конфликта. К Михаилу пришли представители милиции, сельсовета, коммунальных служб и сняли бело-красно-белые флаги.

Мужчина подал жалобу в прокуратуру на то, что, по его мнению, является незаконными действиями государственных чиновников. А пока покрасил свой забор в бело-красно-белые цвета. Забор вокруг дома сделан из негорючего материала, а его покраска не нарушает архитектурных и конструктивных элементов фасада дома.