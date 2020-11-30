Источник материала: Tut.by

Медикал&СПА Резорт «Альфа Радон» стал первым пятизвездочным курортом в Беларуси, сообщается в пресс-релизе компании. По новому стандарту СТБ 2577−2020 можно пройти сертификацию на звезды не только гостиницам и аналогичным средствам размещения, но и объектам в сфере санаторно-курортных услуг.



Фото из архива «Альфа Радон»

В Медикал&СПА Резорт «Альфа Радон» 174 номера разной категории, часть номеров оборудована для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, с 1 октября в Беларуси вступил в силу новый стандарт на услуги гостиниц, сообщается на сайте Госстандарта . Введен новый государственный стандарт — СТБ 2577−2020 «Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения".

Документ устанавливает общие требования к гостиницам и аналогичным средствам размещения: курортным отелям, гостиницам, находящимся в здании или на территории памятников архитектуры, оказывающим оздоровительные услуги, апарт-отелям, хостелам, домам отдыха.

В СТБ 2577−2020 учтены российские требования, а также подходы к европейской классификации.

В стандарте установлено, что классификация гостиниц будет проходить в несколько этапов. Она основана на комплексе требований к материально-техническому обеспечению гостиницы, номенклатуре и качеству оказываемых услуг, уровню обслуживания. Вводится балльная оценка гостиниц в зависимости от категории, а также балльная оценка персонала.