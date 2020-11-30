ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Типография отказалась с нового года печатать «Брестскую газету», которая выходит 18 лет

30.11.2020 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2021 года Брестская типография не будет печатать «Брестскую газету». Об этом предприятие уведомило редакцию 30 ноября по факсу.


Фото: "Брестская газета"

Причины такого решения газете не сообщили. На телефонные звонки главного редактора «Брестской газеты» Виктора Марчука руководитель типографии Вячеслав Шахлевич не отвечает.

— Считаю, что экономического смысла в этих действиях никакого нет. Мы исправно платили типографии за печать газеты. К нам не было никаких претензий ни по качеству наших материалов, ни по срокам оплаты. Все было до этого времени хорошо. Поэтому склонен считать, что все эти действия Брестской типографии связаны с другими вопросами и другими мотивами, — сообщил Виктор Марчук.

Сейчас «Брестская газета» ведет переговоры с другими типографиями по поводу выпуска газеты с 2021 года.

«Брестская газета» издается с 2002 года. Журналистов издания не раз отмечали наградами на профессиональных конкурсах.

18 ноября «Брестская газета» отметила 18-ю годовщину с даты выхода первого номера. 27 ноября в редакцию пришел факс из Брестской типографии, в котором сообщалось, что график печати перенесен с утра на 15.00 «по техническим причинам», суть которых никто так и не объяснил. До декабря газета каждый четверг появлялась в торговых точках города около 11.00. В декабре это будет происходить гораздо позже. Что несомненно доставит определенные неудобства постоянным читателям.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В понедельник - снег, а в пятницу - потепление. Все о погоде в Бресте на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика