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Типография отказалась с нового года печатать «Брестскую газету», которая выходит 18 лет
30.11.2020 12:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 января 2021 года Брестская типография не будет печатать «Брестскую газету». Об этом предприятие уведомило редакцию 30 ноября по факсу.
Причины такого решения газете не сообщили. На телефонные звонки главного редактора «Брестской газеты» Виктора Марчука руководитель типографии Вячеслав Шахлевич не отвечает.
— Считаю, что экономического смысла в этих действиях никакого нет. Мы исправно платили типографии за печать газеты. К нам не было никаких претензий ни по качеству наших материалов, ни по срокам оплаты. Все было до этого времени хорошо. Поэтому склонен считать, что все эти действия Брестской типографии связаны с другими вопросами и другими мотивами, — сообщил Виктор Марчук.
Сейчас «Брестская газета» ведет переговоры с другими типографиями по поводу выпуска газеты с 2021 года.
«Брестская газета» издается с 2002 года. Журналистов издания не раз отмечали наградами на профессиональных конкурсах.
18 ноября «Брестская газета» отметила 18-ю годовщину с даты выхода первого номера. 27 ноября в редакцию пришел факс из Брестской типографии, в котором сообщалось, что график печати перенесен с утра на 15.00 «по техническим причинам», суть которых никто так и не объяснил. До декабря газета каждый четверг появлялась в торговых точках города около 11.00. В декабре это будет происходить гораздо позже. Что несомненно доставит определенные неудобства постоянным читателям.
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Причины отказа руководство типографии не объяснило.
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