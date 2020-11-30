Типография отказалась с нового года печатать «Брестскую газету», которая выходит 18 лет

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2021 года Брестская типография не будет печатать «Брестскую газету». Об этом предприятие уведомило редакцию 30 ноября по факсу.



Фото: "Брестская газета"

Причины такого решения газете не сообщили. На телефонные звонки главного редактора «Брестской газеты» Виктора Марчука руководитель типографии Вячеслав Шахлевич не отвечает.

— Считаю, что экономического смысла в этих действиях никакого нет. Мы исправно платили типографии за печать газеты. К нам не было никаких претензий ни по качеству наших материалов, ни по срокам оплаты. Все было до этого времени хорошо. Поэтому склонен считать, что все эти действия Брестской типографии связаны с другими вопросами и другими мотивами, — сообщил Виктор Марчук.

Сейчас «Брестская газета» ведет переговоры с другими типографиями по поводу выпуска газеты с 2021 года.

«Брестская газета» издается с 2002 года. Журналистов издания не раз отмечали наградами на профессиональных конкурсах.

18 ноября «Брестская газета» отметила 18-ю годовщину с даты выхода первого номера. 27 ноября в редакцию пришел факс из Брестской типографии, в котором сообщалось, что график печати перенесен с утра на 15.00 «по техническим причинам», суть которых никто так и не объяснил. До декабря газета каждый четверг появлялась в торговых точках города около 11.00. В декабре это будет происходить гораздо позже. Что несомненно доставит определенные неудобства постоянным читателям.