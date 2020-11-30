Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 ноября. Фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго 30 ноября вышел на свободу после 15-суточного ареста.

Наказание он отбывал в изоляторе временного содержания в Могилеве. Встречавшим коллегам Шавлюго сообщил, что при освобождении ему не вернули фототехнику, документы, деньги и ключи. Последний раз он видел свои вещи в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Шавлюго был задержан 15 ноября в столице во время освещения акции памяти Романа Бондаренко. В отношении фотокора был составлен протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). До суда, который состоялся 17 ноября, он находился в изоляторе временного содержания.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго вышел на свободу после 15-суточного ареста Минск, 30 ноября. Фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго 30 ноября вышел на свободу после 15-суточного ареста. Наказание он отбывал в изоляторе временного...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.