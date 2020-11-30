|
В Национальном художественном музее провели врезку галерей в прилегающие здания
30.11.2020 13:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Визуальные очертания музейного квартала. Из макетного проекта в реальные квадратные метры. В Национальном художественном музее провели врезку галерей в прилегающие здания. Сейчас они соединены с главным, историческим корпусом.
Что будет на новых квадратных метрах и насколько увеличится экспозиционная площадь известного музея, знает Елена Бормотова (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визуальные очертания музейного квартала. Из макетного проекта в реальные квадратные метры. В Национальном художественном музее провели врезку галерей в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)