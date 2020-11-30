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Визуальные очертания музейного квартала. Из макетного проекта в реальные квадратные метры. В Национальном художественном музее провели врезку галерей в прилегающие здания. Сейчас они соединены с главным, историческим корпусом.

Что будет на новых квадратных метрах и насколько увеличится экспозиционная площадь известного музея, знает Елена Бормотова (видео).