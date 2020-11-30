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В Рогачевском районе охотничья собака провалилась в заброшенный колодец - на помощь пришли спасатели

30.11.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе охотничья собака провалилась в заброшенный колодец. Потребовалась помощь спасателей.


Фото: МЧС

Инцидент произошел утром 29 ноября возле деревни Бронное, сообщает пресс-служба МЧС.

Мужчина пошел на охоту вместе собакой, питомец побежал вперед и упал в открытый заброшенный питьевой колодец.


Фото: МЧС

Хозяин позвонил спасателям. Работники МЧС при помощи трехколенной лестницы достали пса. К счастью, он не пострадал.

 
 
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