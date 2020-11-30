ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ксендза из Россон вызывают в РОВД - по «административке». Раньше он давал разъяснения в СК

30.11.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ксендза Вячеслава Барка из городского поселка Россоны вызывают в местный РОВД «в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс».


Ксендз Вячеслав Барок. Фото: Игорь Матвеев

Повестку в милицию Вячеслав Барок получил 27 ноября. В ней указано, что явиться нужно 30 ноября. Но, как сообщил TUT.BY священник, он написал расписку, что придет в РОВД 1 декабря:

— Так удобнее моему адвокату.

По какой статье КоАП заведено дело, в повестке не сообщается.

Ксендз Вячеслав Барок ведет свой канал на YouTube. Он рассуждает в проповедях в числе прочего и о политике.

12 ноября католического священника вызывали в Следственный комитет в качестве свидетеля — для разъяснений по поводу контента на канале.


Фото: t.me/christianvision

Ксендз Вячеслав считает, что не нарушает законов:

— На канале я проповедую Слово Божье, делюсь своими мыслями, оставаясь в рамках официальных учений католической церкви, среди прочего говорю о социальном учении церкви, применяя их к событиям и беззаконию, которые происходят в нашей стране в последние месяцы. Священник не должен обходить стороной социальные проблемы.

Напомним, ранее Генпрокуратура объявила бывшему пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона. Такое же предупреждение объявили епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому.

Юрий Кособуцкий и Сергей Лепин 15 ноября на своих страницах в Facebook критически высказались по поводу действий силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа Бондаренко.

Вскоре после предупреждения СК протоиерей Сергей Лепин написал заявление на увольнение по собственному желанию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ксендз Вячеслав Барок ведет свой канал на YouTube. Он рассуждает в проповедях в числе прочего и о политике.
 
Новости дня
Новости общества
 
Фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго вышел на свободу после 15-суточного ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика