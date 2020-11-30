Ксендза из Россон вызывают в РОВД - по «административке». Раньше он давал разъяснения в СК

Источник материала: Tut.by

Ксендза Вячеслава Барка из городского поселка Россоны вызывают в местный РОВД «в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс».



Ксендз Вячеслав Барок. Фото: Игорь Матвеев

Повестку в милицию Вячеслав Барок получил 27 ноября. В ней указано, что явиться нужно 30 ноября. Но, как сообщил TUT.BY священник, он написал расписку, что придет в РОВД 1 декабря:

— Так удобнее моему адвокату.

По какой статье КоАП заведено дело, в повестке не сообщается.

Ксендз Вячеслав Барок ведет свой канал на YouTube. Он рассуждает в проповедях в числе прочего и о политике.

12 ноября католического священника вызывали в Следственный комитет в качестве свидетеля — для разъяснений по поводу контента на канале.



Фото: t.me/christianvision

Ксендз Вячеслав считает, что не нарушает законов:

— На канале я проповедую Слово Божье, делюсь своими мыслями, оставаясь в рамках официальных учений католической церкви, среди прочего говорю о социальном учении церкви, применяя их к событиям и беззаконию, которые происходят в нашей стране в последние месяцы. Священник не должен обходить стороной социальные проблемы.

Напомним, ранее Генпрокуратура объявила бывшему пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона. Такое же предупреждение объявили епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому.

Юрий Кособуцкий и Сергей Лепин 15 ноября на своих страницах в Facebook критически высказались по поводу действий силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа Бондаренко.

Вскоре после предупреждения СК протоиерей Сергей Лепин написал заявление на увольнение по собственному желанию.