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Ксендза из Россон вызывают в РОВД - по «административке». Раньше он давал разъяснения в СК
30.11.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ксендза Вячеслава Барка из городского поселка Россоны вызывают в местный РОВД «в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс».
Повестку в милицию Вячеслав Барок получил 27 ноября. В ней указано, что явиться нужно 30 ноября. Но, как сообщил TUT.BY священник, он написал расписку, что придет в РОВД 1 декабря:
— Так удобнее моему адвокату.
По какой статье КоАП заведено дело, в повестке не сообщается.
Ксендз Вячеслав Барок ведет свой
12 ноября католического священника
Ксендз Вячеслав считает, что не нарушает законов:
— На канале я проповедую Слово Божье, делюсь своими мыслями, оставаясь в рамках официальных учений католической церкви, среди прочего говорю о социальном учении церкви, применяя их к событиям и беззаконию, которые происходят в нашей стране в последние месяцы. Священник не должен обходить стороной социальные проблемы.
Напомним, ранее Генпрокуратура
Юрий Кособуцкий и Сергей Лепин 15 ноября на своих страницах в Facebook критически
Вскоре после предупреждения СК протоиерей Сергей Лепин
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Ксендз Вячеслав Барок ведет свой канал на YouTube. Он рассуждает в проповедях в числе прочего и о политике.
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