Милиция подтвердила применение спецсредств на воскресных акциях. До судов задержаны 313 человек

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси за участие в протестных акциях «в места содержания задержанных водворены 313 человек». Об этом сообщила пресс-служба МВД. Ведомство также подтвердило применение спецсредств в столице и Минском районе.





— Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства, — рассказали в пресс-службе.

В Минске, сообщает милиция, протестующие собирались группами в отдельных районах, игнорировали требования разойтись, выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта.

— Некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств. По-прежнему для участия в протестах взрослые вовлекают подростков и используют своих малолетних детей как «живой щит», не задумываясь об их безопасности.

Не прислушались к призывам «прекратить противоправные действия» и в Минском районе, сообщает пресс-служба МВД.

— В частности, становились в «сцепку», грубо выражались в адрес сотрудников органов внутренних дел, оказывали им активное сопротивление, кричали, пищали. В результате правоохранители были вынуждены применить спецсредства (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ).

В Витебской и Гомельской областях в воскресенье зарегистрированы случаи ложной занятости железнодорожных путей: из-за наложения металлической проволоки в Верхнедвинском районе и повреждения кабеля трансформатора в Буда-Кошелевском районе. В обоих случаях задержки движения поездов не было. Следственными органами возбуждены уголовные дела.

В Минском районе проводятся проверки по фактам поджога автомобильной шины на обочине автодороги Минск — Витебск и хищения в ночь с 28 на 29 ноября государственного флага со здания Лядищенского центра культуры и досуга в Борисове.

Всего в воскресенье «в места содержания задержанных водворены 313 человек». По мнению ведомства, протестная активность в стране продолжает снижаться. При этом общее число задержанных в воскресенье ведомство не приводит.

По данным правозащитников , 29 ноября по всей стране задержали более 400 человек. Сообщается также, что несколько человек из РУВД забирали скорые.