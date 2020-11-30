Директор жилкомхоза в Хотимске «нанял» бухгалтера и нанес предприятию почти 8 тысяч рублей ущерба

Источник материала: Tut.by

Директора хотимского «Жилкомхоза» прокуратура уличила в нанесении ущерба предприятию в размере почти 8 тысяч рублей. Решением суда руководитель погасил этот ущерб частично — наполовину. Дело было в работе бухгалтера.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Прокуратура Хотимского района проверяла законность при выплате заработной платы и обнаружила, что в местном «Жилкомхозе» незаконно заключили с бухгалтером этого же предприятия договоры возмездного оказания услуг.

РОВД отказался возбуждать уголовное дело по материалам проверки. А в прокуратуре решили, что от незаконного заключения договоров есть ущерб — 7,99 тыс. рублей. И направили дело в суд.

В суде выяснили, что бухгалтер по зарплате была назначена и. о. главного бухгалтера по совместительству на 0,5 ставки с оплатой согласно штатному расписанию. Несмотря на приказ директора, с этой сотрудницей заключили гражданско-правовые договоры возмездного оказания услуг. По ним она обязалась исполнять работу главного бухгалтера предприятия в соответствии с должностной инструкцией. И получала больший заработок. При этом в журнал учета гражданско-правовых договоров эти сделки не внесли, а направили в банк лишь приказ о возложении на сотрудницу обязанностей главного бухгалтера.

В итоге упомянутые договоры суд признал притворными и фактически прикрывающими трудовые отношения. И директору «Жилкомхоза» выставили иск о возмещении ущерба, который нанесли незаконной выплатой зарплаты и. о. главбуха по ничтожным договорам — 7,99 тыс. рублей.

— Причиной образования ущерба стало ненадлежащее выполнение директором предприятия своей функции, допущенные им халатность и бесхозяйственность, — уточнили в прокуратуре.

Решением суда Костюковичского района иск прокурора удовлетворен частично — с ответчика с применением статьи 409 Трудового кодекса взыскано в пользу предприятия 4 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.