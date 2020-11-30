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В Копыле директора предприятия обвиняют в получении взятки - наборе кухонной мебели и бытовой техники
30.11.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Копыле будут судить директора филиала предприятия, который в качестве взятки получил набор кухонной мебели и бытовой техники. Об этом
Под следствием находится экс-директор копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»: 64-летнего мужчину подозревают в коррупции.
Как сообщается, бывший руководитель летом 2018 года привлек для ремонта склада на предприятии строительную организацию из Солигорского района. Вместо указанных в документации работ подрядчик провел капитальный ремонт другого здания — автомастерской. Строительная фирма завысила стоимость своих услуг и стройматериалов на сумму более 61 тысячи рублей. При этом директор филиала сыродельного комбината подписал акты выполненных работ, за что представители строительной компании сделали у него дома ремонт в коридоре и на кухне, поставили там новый набор кухонной мебели со встроенной бытовой техникой — все это оценивается в более чем 33 тысячи рублей.
Теперь за коррупцию в особо крупном размере мужчину будут судить по части 3 статьи 430 (Получение взятки), а также по части 3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси. Сам бывший руководитель находится под домашним арестом.
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В Копыле директора предприятия обвиняют в получении взятки - наборе кухонной мебели и бытовой техники
Бывшего руководителя филиала «Слуцкий сыродельный комбинат» будут судить за коррупцию в особо крупном размере и превышение служебных полномочий.
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