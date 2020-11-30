Посмотрите, как выглядит кот Перышко из Минска (он весит почти 20 кило)

Источник материала: Tut.by

Журналисты нашли огромного кота, который весит 19,6 кило. Зовут его Перышко. Подробности рассказывает агентство « Минск-Новости ».





Волонтеры «Фауны города» до сих пор помнят тот день, когда привезли на передержку большого кота. Предыстория точно неизвестна, но кто-то явно обожал кормить своего питомца. Тогда же позвонили и Ольге, которая уже год помогает приютам и берет животных на передержку. Увидев фото пушистого товарища, не помещавшегося в два лотка, она не поверила своим глазам. «Как это? Такое бывает?» — первые мысли, пришедшие ей в голову. С подругой тут же отправилась с ним знакомиться.

— Котика вынесли в каких-то тряпках, мы положили его на заднее сиденье моей машины и еще несколько минут глазели, не понимая, как такое может быть. Тут же отвезли к ветеринарам и взвесили — 19,6 кг. Мы опешили. Собралась вся клиника, кто-то даже сделал фото с камер наблюдения, где толпа во главе с нами стоит в полнейшем шоке, — рассказывает Ольга.





Она рассказывает, что кот был неподвижным, вес доставлял ему дискомфорт при малейшем движении, также она заметила, что кот был зашуганным. Но когда Перо понял, что с хозяевами не будет проблем — начал ходить по машине и метить территорию.

Ольга связалась с американцами, у которых был опыт с 16-килограммовым питомцем. Они рассказали, что у кота должен быть особый режим, а худеть можно только постепенно. Если сразу посадить на строгую диету, животное умрет.

Новая хозяйка кота купила специальный корм и самостоятельно рассчитала норму, так как ни на одной пачке, конечно же, не написано, как должен питаться кот весом почти в 20 кг. Перышко, как оказалось, на еду не набрасывается, а вот воду пьет часто, в день может выпивать около литра.

Анализы показали, что у него нет сахарного диабета и отклонений внутренних органов. На рентгене видно, что позвоночник искривлен. Сердце и гормоны в норме. А вот состояние зубов было плохое, за ними прежние хозяева явно не следили. Один пришлось вырвать.

Хозяйка признается, что сначала не была уверена, оставит ли она Перышко у себя. Обычно коты находятся у нее на передержке лишь некоторое время, но с этим товарищем история складывается по-другому: она настроена полностью вылечить его.

Ольга рассказывает, что кот стал активным: гуляет по комнате, завел любимые игрушки, на которых лежит и тискает их, подружился с собаками хозяйки.

Раз в два месяца хозяйка Перышка планирует возить его на осмотр и сдачу анализов, чтобы видеть показатели и понимать, улучшается ли здоровье кота. Это, в принципе, рекомендовано регулярно делать всем животным.



