ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мозыре несовершеннолетним вынесли приговор за то, что бросали камни в автозак

30.11.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Мозыре за участие в массовых беспорядках судили подростков, которые бросили камни в автозак, сообщает региональный информационный портал «Полесская Весна».


Фото: «Полесская весна»

Согласно материалам дела, двое 17-летних подростков во время протестной акции с другими участниками не подчинились требованиям милиции, после чего стали бросать камни в сторону остановки, возле которой стоял специальный грузовой автомобиль МАЗ, принадлежащий войсковой части 5525. Камни повредили ветровое стекло и кузов спецтранспорта. Ущерб составил 160 рублей.

30 ноября заместитель председателя суда Мозырского района Элеонора Ярмоленко признала подростков виновными в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и присудила по одному году лишения свободы с отсрочкой приведения в исполнение на один год каждому.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно материалам дела, двое 17-летних подростков во время протестной акции с другими участниками не подчинились требованиям милиции, после чего стали бросать...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Рогачевском районе охотничья собака провалилась в заброшенный колодец - на помощь пришли спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика