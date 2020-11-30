В Мозыре несовершеннолетним вынесли приговор за то, что бросали камни в автозак

Источник материала: Tut.by

В Мозыре за участие в массовых беспорядках судили подростков, которые бросили камни в автозак, сообщает региональный информационный портал «Полесская Весна».



Фото: «Полесская весна»

Согласно материалам дела, двое 17-летних подростков во время протестной акции с другими участниками не подчинились требованиям милиции, после чего стали бросать камни в сторону остановки, возле которой стоял специальный грузовой автомобиль МАЗ, принадлежащий войсковой части 5525. Камни повредили ветровое стекло и кузов спецтранспорта. Ущерб составил 160 рублей.

30 ноября заместитель председателя суда Мозырского района Элеонора Ярмоленко признала подростков виновными в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и присудила по одному году лишения свободы с отсрочкой приведения в исполнение на один год каждому.