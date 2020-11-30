|
В Мозыре несовершеннолетним вынесли приговор за то, что бросали камни в автозак
30.11.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре за участие в массовых беспорядках судили подростков, которые бросили камни в автозак,
Согласно материалам дела, двое 17-летних подростков во время протестной акции с другими участниками не подчинились требованиям милиции, после чего стали бросать камни в сторону остановки, возле которой стоял специальный грузовой автомобиль МАЗ, принадлежащий войсковой части 5525. Камни повредили ветровое стекло и кузов спецтранспорта. Ущерб составил 160 рублей.
30 ноября заместитель председателя суда Мозырского района Элеонора Ярмоленко признала подростков виновными в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и присудила по одному году лишения свободы с отсрочкой приведения в исполнение на один год каждому.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно материалам дела, двое 17-летних подростков во время протестной акции с другими участниками не подчинились требованиям милиции, после чего стали бросать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)