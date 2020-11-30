ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сморгони на пожаре погибла пожилая женщина. Следственный комитет проводит проверку

30.11.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Сморгони при пожаре погибла пожилая женщина. Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает Следственный комитет.


Фото: t.me/skgovby

Пожар произошел в жилом доме по улице Синкевича в Сморгони.

Возгорание увидели случайные прохожие, которые сообщили в службу спасения и соседям. На место происшествия выехали пожарные, сообщает МЧС.

Спасатели обнаружили что горел деревянный дом, обшитый сайдингом. Когда пожар был ликвидирован, в одной из комнат на полу обнаружили погибшей 86-летнюю хозяйку дома. В результате пожара уничтожено имущество, повреждены стены и перекрытие.
Выяснилось, что пенсионерка проживала одна, ей помогал по хозяйству сын, который ежедневно посещал мать.


Фото: t.me/skgovby

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты районного отдела Следственного комитета. Следователи уже провели осмотр мест происшествия, опросили соседей и назначили различные экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сморгони при пожаре погибла пожилая женщина. Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
 
Новости дня
Новости общества
 
Директор жилкомхоза в Хотимске «нанял» бухгалтера и нанес предприятию почти 8 тысяч рублей ущерба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика