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В Сморгони на пожаре погибла пожилая женщина. Следственный комитет проводит проверку
30.11.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сморгони при пожаре погибла пожилая женщина. Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия,
Пожар произошел в жилом доме по улице Синкевича в Сморгони.
Возгорание увидели случайные прохожие, которые сообщили в службу спасения и соседям. На место происшествия выехали пожарные,
Спасатели обнаружили что горел деревянный дом, обшитый сайдингом. Когда пожар был ликвидирован, в одной из комнат на полу обнаружили погибшей 86-летнюю хозяйку дома. В результате пожара уничтожено имущество, повреждены стены и перекрытие.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты районного отдела Следственного комитета. Следователи уже провели осмотр мест происшествия, опросили соседей и назначили различные экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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В Сморгони при пожаре погибла пожилая женщина. Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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