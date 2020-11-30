В Сморгони на пожаре погибла пожилая женщина. Следственный комитет проводит проверку

Источник материала: Tut.by

В Сморгони при пожаре погибла пожилая женщина. Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает Следственный комитет.



Фото: t.me/skgovby

Пожар произошел в жилом доме по улице Синкевича в Сморгони.

Возгорание увидели случайные прохожие, которые сообщили в службу спасения и соседям. На место происшествия выехали пожарные, сообщает МЧС.

Спасатели обнаружили что горел деревянный дом, обшитый сайдингом. Когда пожар был ликвидирован, в одной из комнат на полу обнаружили погибшей 86-летнюю хозяйку дома. В результате пожара уничтожено имущество, повреждены стены и перекрытие.

Выяснилось, что пенсионерка проживала одна, ей помогал по хозяйству сын, который ежедневно посещал мать.



Фото: t.me/skgovby

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты районного отдела Следственного комитета. Следователи уже провели осмотр мест происшествия, опросили соседей и назначили различные экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.