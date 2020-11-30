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Праздничная иллюминация не только в центре: в Минске "зажгут" и спальники

30.11.2020 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Освещению, архитектурной подсветке и праздничной иллюминации в спальных районах Минска уделят больше внимания, рассказали в понедельник в Мингорисполкоме.

"Ежегодно в создании праздничной подсветки и иллюминации мы концентрируем работу в центре города, на главных проспектах. Но у нас есть еще и спальные районы, там тоже необходимо этой работой заниматься", – заявил глава Мингорисполкома Владимир Кухарев.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В течение десяти дней главы администраций районов и предприятие "Мингорсвет" должны подготовить предложения по определению мест, где нужно прибавить праздничных огней.

Правда, реализовывать эти предложения начнут только в следующем году.

В целом же мэр считает, что подход к оформлению Минска в зимние праздничные дни нужно менять и искать новые дизайнерские решения.

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Теги: Минск
 
 
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В мэрии поручили за десять дней подготовить предложения по определению мест, где нужна дополнительная подсветка.
 
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