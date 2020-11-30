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Праздничная иллюминация не только в центре: в Минске "зажгут" и спальники
30.11.2020 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Освещению, архитектурной подсветке и праздничной иллюминации в спальных районах Минска уделят больше внимания, рассказали в понедельник в Мингорисполкоме.
"Ежегодно в создании праздничной подсветки и иллюминации мы концентрируем работу в центре города, на главных проспектах. Но у нас есть еще и спальные районы, там тоже необходимо этой работой заниматься", – заявил глава Мингорисполкома Владимир Кухарев.
© Sputnik / Виктор Толочко
В течение десяти дней главы администраций районов и предприятие "Мингорсвет" должны подготовить предложения по определению мест, где нужно прибавить праздничных огней.
Правда, реализовывать эти предложения начнут только в следующем году.
В целом же мэр считает, что подход к оформлению Минска в зимние праздничные дни нужно менять и искать новые дизайнерские решения.
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В мэрии поручили за десять дней подготовить предложения по определению мест, где нужна дополнительная подсветка.
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