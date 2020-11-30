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В милицию поступают звонки с благодарностями
30.11.2020 16:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусы продолжают поддерживать правоохранителей в это непростое для них время. В день на горячую линию 102 поступают десятки звонков со словами благодарности в их адрес.
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Белорусы продолжают поддерживать правоохранителей в это непростое для них время. В день на горячую линию 102 поступают десятки звонков со словами благодарности в...
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