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Белорусов ждет морозная рабочая неделя
30.11.2020 16:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вторник будет без осадков, минус 3 ночью, до 2 тепла днем. Со среды по востоку страны прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура в течение суток будет колебаться от минус 10 до нуля. В выходные наступит оттепель.
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Вторник будет без осадков, минус 3 ночью, до 2 тепла днем. Со среды по востоку страны прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура в течение...
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