А. Дудчак: Цель цветных революций - создание вокруг России пояса враждебных государств

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Цель цветных революций - создание вокруг России пояса враждебных государств. Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал известный политолог и экономист Александр Дудчак. Он считает, что стратегическая задача Запада – перевести вражду между соседними народами на генетический уровень и превратить ее в постоянный источник распрей.