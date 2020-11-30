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А. Дудчак: Цель цветных революций - создание вокруг России пояса враждебных государств
30.11.2020 16:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Цель цветных революций - создание вокруг России пояса враждебных государств. Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал известный политолог и экономист Александр Дудчак. Он считает, что стратегическая задача Запада – перевести вражду между соседними народами на генетический уровень и превратить ее в постоянный источник распрей.
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Цель цветных революций - создание вокруг России пояса враждебных государств. Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал известный политолог и экономист...
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