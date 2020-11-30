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Билеты на поезда БЖД нельзя будет купить онлайн во вторник утром

30.11.2020 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Билеты в режиме онлайн нельзя будет купить утром 1 декабря, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

© Photo : БЖД
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"В связи с проведением плановых технических работ 1 декабря года с 09:00 до 10:00 будут недоступны системы продажи электронных проездных документов единый раздел "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БЖД (pass.rw.by) и мобильное приложение "БЧ. Мой поезд", - говорится в сообщении.

Для покупки проездных документов пассажирам необходимо обращаться в билетные кассы Белорусской железной дороги. Оформление проезда в поездах с ненумерованными местами также возможно в терминалах самообслуживания.

БЖД принесла пассажирам извинения за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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Для приобретения проездных документов пассажирам необходимо будет обращаться в билетные кассы железной дороги.
 
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