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Билеты на поезда БЖД нельзя будет купить онлайн во вторник утром
30.11.2020 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Билеты в режиме онлайн нельзя будет купить утром 1 декабря, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
© Photo : БЖД
"В связи с проведением плановых технических работ 1 декабря года с 09:00 до 10:00 будут недоступны системы продажи электронных проездных документов единый раздел "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БЖД (pass.rw.by) и мобильное приложение "БЧ. Мой поезд", - говорится в сообщении.
Для покупки проездных документов пассажирам необходимо обращаться в билетные кассы Белорусской железной дороги. Оформление проезда в поездах с ненумерованными местами также возможно в терминалах самообслуживания.
БЖД принесла пассажирам извинения за временные неудобства.
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Для приобретения проездных документов пассажирам необходимо будет обращаться в билетные кассы железной дороги.
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