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Сегодняшний Марш мудрости в Минске не обошелся без задержаний
30.11.2020 17:09 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 ноября. В Минске традиционная акция пенсионеров по понедельникам — Марш мудрости 30 ноября не обошлась без задержаний. Телеграм-каналы размещают фото и видео, на которых пожилых людей окружают силовики в полной амуниции и ведут в автобусы.
Несколько сотен демонстрантов собрались в 14 часов у Красного костела и отправились колонной по проспекту Независимости. Участники несли бело-красно-белые флаги и ленточки, цветы, а также плакаты с надписями "Я выхожу", "Сынок, не бей меня!", "Бабушки и дедушки, идем до Победы!", "Свободу врачам и журналистам. А сам иди вон!" и другими. Во время движения демонстранты пели "Священную войну", скандировали "За что убили Рому?" и другие антиправительственные лозунги.
Судя по видео, которые публикуют очевидцы, силовики окружили пожилых людей на проспекте Независимости в районе ГУМА и на улице Володарского, возле СИЗО. Нескольким участникам марша стало плохо, приехала скорая помощь. Примерно тогда же начались задержания. До места назначения — площади Якуба Коласа удалось добраться небольшой группе демонстрантов.
По сведениям БелаПАН, задержана работавшая на марше журналистка информагентства РИА Новости Татьяна Ильясова.
Марши пенсионеров проходят в Минске регулярно с 5 октября.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 30 ноября. В Минске традиционная акция пенсионеров по понедельникам — Марш мудрости 30 ноября не обошлась без задержаний. Телеграм-каналы размещают фото и...
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