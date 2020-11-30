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Силовики на Володарского взяли в «коробочку» участников марша пенсионеров - есть задержанные
30.11.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске прошел традиционный марш пенсионеров. Силовики перекрывали дорогу, окружали участников акции. Очевидцы и правозащитники сообщают о нескольких задержанных.
В Минске сегодня прошел уже традиционный марш пенсионеров. Акция протеста началась в районе площади Независимости. Однако на пересечении проспекта Независимости и улицы Володарского, в районе гостиницы «Минск», силовики перекрыли движение по тротуару. Колонна двинулась в обход.
Заметили на этой акции и пенсионеров, которые водили хоровод у здания КГБ. Оттуда их оттеснили люди в шлемах и с дубинками в руках.
Странная ситуация сложилась на улице Володарского. Там силовики окружили пенсионеров по обе стороны улицы.
— Пенсионеры шли по Володарского к гостинице «Минск», кордон перегородил улицу. С каждой стороны улицы была группа людей. Возле одной была скорая. Ко второй подогнали желтые автобусы, — рассказал TUT.BY очевидец.
Мужчина сообщает, что позже подвозил пенсионерку, которую выпустили из оцепления.
— У людей в оцеплении спрашивали данные — фамилия, имя, отчество, адрес. Самых несговорчивых погрузили автобус. С ее слов, человек пять.
Эта информация подтверждается данными правозащитников.
Пока (на 17.10) в списке лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» —
TUT.BY обратился за комментариями о числе задержанных на акции протеста в ГУВД Мингорисполкома — информацию пообещали дать позже.
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В Минске прошел традиционный марш пенсионеров. Силовики перекрывали дорогу, окружали участников акции и зажимали в кольцо. Очевидцы и правозащитники сообщают о...
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