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Силовики на Володарского взяли в «коробочку» участников марша пенсионеров - есть задержанные

30.11.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске прошел традиционный марш пенсионеров. Силовики перекрывали дорогу, окружали участников акции. Очевидцы и правозащитники сообщают о нескольких задержанных.


В Минске сегодня прошел уже традиционный марш пенсионеров. Акция протеста началась в районе площади Независимости. Однако на пересечении проспекта Независимости и улицы Володарского, в районе гостиницы «Минск», силовики перекрыли движение по тротуару. Колонна двинулась в обход.




В итоге были две основные части колонны: одна шла к Немиге от «Фрунзенской», вторую вытеснили с проспекта на Володарского.

Заметили на этой акции и пенсионеров, которые водили хоровод у здания КГБ. Оттуда их оттеснили люди в шлемах и с дубинками в руках.

Странная ситуация сложилась на улице Володарского. Там силовики окружили пенсионеров по обе стороны улицы.


— Пенсионеры шли по Володарского к гостинице «Минск», кордон перегородил улицу. С каждой стороны улицы была группа людей. Возле одной была скорая. Ко второй подогнали желтые автобусы, — рассказал TUT.BY очевидец.

Мужчина сообщает, что позже подвозил пенсионерку, которую выпустили из оцепления.

— У людей в оцеплении спрашивали данные — фамилия, имя, отчество, адрес. Самых несговорчивых погрузили автобус. С ее слов, человек пять.


Силовики на Володарского, которые ждали колонну пенсионеров. Фото: читатель TUT.BY

Эта информация подтверждается данными правозащитников.

Пока (на 17.10) в списке лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» — девять задержанных на сегодняшней акции протеста. Среди них три журналиста, двоих уже отпустили из РУВД.

TUT.BY обратился за комментариями о числе задержанных на акции протеста в ГУВД Мингорисполкома — информацию пообещали дать позже.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел традиционный марш пенсионеров. Силовики перекрывали дорогу, окружали участников акции и зажимали в кольцо. Очевидцы и правозащитники сообщают о...
 
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