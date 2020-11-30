Осудили жителя Солигорска, который угрожал милиционерам пневматическим пистолетом

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил к трем годам колонии жителя Солигорска, который угрожал милиционерам пневматическим пистолетом, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

3 сентября милиционеры прибыли на сообщение о семейном скандале. Женщина жаловалось, что нетрезвый супруг хочет ее избить, угрожает ножом сыну. Во время разбирательства 40-летний солигорчанин достал, как позже выяснилось, пневматический пистолет и направил его на силовиков, угрожая расправой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, охраняющим общественный порядок, сопряженное с угрозой применения насилия.

30 ноября суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен по две тысячи рублей милиционерам за моральный вред. Пневматический пистолет мужчины конфисковали.