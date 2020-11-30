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Сезонный каток заработал около Дворца спорта в Минске

30.11.2020 17:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зимние развлечения на свежем воздухе. В столице около Дворца спорта заработал сезонный каток. Сеансы стартуют ежедневно с 10 утра и продолжаются почти до полуночи. Кстати, площадь для выполнения фигурных элементов почти 1800 квадратов. Одновременно на лед могут выходить до двух сотен человек. В прокате 600 пар коньков. Также для посетителей предусмотрены камеры хранения, музыкальное сопровождение, есть и где подкрепиться после активного отдыха.

Ночью после окончания всех сеансов мобильный каток превращается в хоккейную площадку. Там будут тренироваться взрослые любительские команды.

 
 
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Зимние развлечения на свежем воздухе. В столице около Дворца спорта заработал сезонный каток. Сеансы стартуют ежедневно с 10 утра и продолжаются почти до полуночи....
 
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