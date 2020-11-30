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Завершается первый этап реконструкции гребной базы на берегу залива Днепра

30.11.2020 17:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подарок жителям Могилева. Близится к завершению первый этап реконструкции гребной базы на берегу залива Днепра. С десяток лет здание простаивало. Теперь по просьбам горожан в него вдохнут новую жизнь. Государственные инвестиции составят несколько десятков миллионов рублей. Это будет физкультурно-оздоровительный комплекс. Причем не только для спортсменов, но и жителей молодого микрорайона.

Сергей Новиков, начальник управления спорта и туризма могилевского облисполкома: "Это и зал борьбы, зал бокса, зал стрельбы из лука. Фитнес-зал будет для жителей этого района хороший, оборудованный, тренажерный зал обустроен, 50-метровый бассейн, 25-метровый бассейн для обучения детей плаванию".

Первая часть подарка будет вручена жителям Могилева уже на предстоящие рождественские праздники. В следующим году - сдача бассейнов, где можно будет проводить и международные соревнования. А в планах уже новые проекты -  строительство теннисных кортов.  

 
Теги: Могилев
 
 
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Подарок жителям Могилева. Близится к завершению первый этап реконструкции гребной базы на берегу залива Днепра. С десяток лет здание простаивало. Теперь по...
 
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