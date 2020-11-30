За надпись краской на остановке в Горках осудили наблюдателя на выборах. Ему дали реальный срок

Источник материала: Tut.by

В Горках на один год колонии общего режима осудили 27-летнего Стефана Лазовика, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Ремесленник был независимым наблюдателем во время президентских выборов — 2020. А в ночь на 12 августа Лазовик на остановке краской написал «Он проиграл и стал убивать. С**т уходи!». Этот поступок квалифицировали как злостное хулиганство.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Стефан Лазовик был независимым наблюдателем на Горецком избирательном участке № 2. На события в стране 9−11 августа, как признался потом Лазовик, он отреагировал эмоционально. Потому в ночь на 12 августа он оставил надпись краской на одном из остановочных пунктах в Горках «Он проиграл и стал убивать. С**т уходи!».

Изначально Горецкий РОВД отказался инициировать возбуждение уголовного дела за отсутствием признаков состава преступления. Нанесение надписи квалифицировали как административное правонарушение по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

Уголовное дело было возбуждено через месяц после инцидента — 15 сентября — по инициативе районной прокуратуры. Лазовика признали подозреваемым уже по уголовной статье за осквернение сооружений и порчу имущества.

Лазовика судили сначала за 30 августа (дали 25 базовых величин штрафа за участие в протестной акции), а после суда вновь сразу задержали и составили протокол за участие в протестах 23 августа.

В это время в доме Стефана провели обыск, изъяли куртку и краску (он ремесленник). Перед судом в кабинете начальника ИВС, как утверждал Лазовик, его шантажировали. По словам мужчины, ему предложили сознаться в нанесении надписи в обмен на штраф, а не арест, и оставаться под подпиской на время следствия. Он согласился.

29 октября по инициативе прокурора статью переквалифицировали — уже как злостное хулиганство. Суд назначили на 26 ноября. А накануне, 25 ноября, Лазовика, по словам правозащитников, к 16.00 вызвали в Следственный комитет, где ему предложили записать покаянное видео с осуждением протестного движения. Стефан Лазовик отказался это сделать.

В суде 26 ноября Лазовика признали виновным в злостном хулиганстве. Судья Яскович приговорила его к году колонии общего режима.