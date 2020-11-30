Более 70 дополнительных поездов в дни рождественских и новогодних праздников

Источник материала: БT

С 24 декабря до 11 января составы будут курсировать чаще. Напомним, приобрести проездной документ на поезда межрегиональных линий можно за 45 суток до отправления, на поезда региональных линий бизнес-класса - за 20.

Константин Баяр, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги: "Белорусская железная дорога каждый год увеличивает количество поездов по таким востребованным направлениям, как Гомель, Брест, Витебск. Сейчас появились новые направления. Это Коммунары, Пинск (мы открываем в этом году с 13 декабря с современным подвижным составом). Поэтому Белорусская железная дорога находится всегда в движении".

Более подробную информацию о датах и времени отправления поездов можно узнать по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги, а также на официальном сайте и в мобильном приложении.