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Анимированную новогоднюю карту для детей разработали в Белкартографии

30.11.2020 18:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рождественские традиции, зимние волшебники разных стран мира, интересные факты о новогоднем празднике. Приятный бонус - анимация обложки, которая особенно порадует детей. Первый тираж карт - три тысячи экземпляров. В декабре "новогодние справочники" появятся во всех книжных магазинах Беларуси.

 
 
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Рождественские традиции, зимние волшебники разных стран мира, интересные факты о новогоднем празднике. Приятный бонус - анимация обложки, которая особенно...
 
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