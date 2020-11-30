ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В первую неделю декабря установится настоящая зима

30.11.2020 18:15 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ситуацию на дорогах будут усложнять снег и ночные заморозки до минус 6. Настоящая зима установится в первую неделю декабря. Будет облачно с прояснениями, на большей части территории снег и мокрый снег. Ожидается гололед, на дорогах - гололедица. Ночью будет от минус 2 до минус 7, днем столбики термометра покажут 0 - минус 5. Ночью и утром возможен туман, а порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду. Такая погода сохранится и на следующей неделе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацию на дорогах будут усложнять снег и ночные заморозки до минус 6. Настоящая зима установится в первую неделю декабря. Будет облачно с прояснениями, на большей...
 
Новости дня
Новости общества
 
В милицию поступают звонки с благодарностями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика