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В Минской области в ближайшие годы построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы

30.11.2020 18:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для здорового образа жизни и занятий спортом! В Минской области в ближайшие годы построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы - в Дзержинске и Старых Дорогах. В качестве ориентира - новейший такой объект в городе Марьина Горка, его открыли этим летом. 25-метровый бассейн с шестью дорожками, отдельная плавательная зона для детей, а также борцовский и тренажерный залы с ходу стали востребованы у жителей райцентра. К слову, с оборудованием помог и Национальный олимпийский комитет. Сторонники ЗОЖ занимаются с соблюдением противоэпидемических мер. Впрочем, именно спорт и фитнес они считают лучшей профилактикой любых заболеваний.

Максим Бурлаков, житель г. Марьина Горка: "Работаю на двух работах, у меня двое детей, но, тем не менее, полтора часа три раза в неделю я могу найти на тренажерный зал. Прихожу сюда, занимаюсь. Это придает мне тонус, энергию".

В "Аквамарине" - а именно так называется ФОК в Марьиной Горке - занимаются и более 600 ребят из Пуховичской детско-юношеской школы олимпийского резерва.   

 
 
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Для здорового образа жизни и занятий спортом! В Минской области в ближайшие годы построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы - в Дзержинске и Старых...
 
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