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Известные спортсмены подписывают открытое обращение к общественности

30.11.2020 18:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спортсмены своими победами формируют имидж любой страны. И вмешивать политику в спорт - это нечестный рычаг давления протестующих. Для наших атлетов непонятны призывы из-за рубежа лишить сборную Беларуси возможности выступать на ближайшей Олимпиаде под национальным флагом. Поэтому спортсмены продолжают ставить подписи под открытым обращением к общественности. Их собрано уже больше двух с половиной тысяч. В числе тех, кто уже высказал свое мнение, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы и победители других крупных международных стартов разных поколений. Как действующие спортсмены, так и те, кто уже свою спортивную карьеру завершил.


Подписать обращение может каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.

 
 
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Спортсмены своими победами формируют имидж любой страны. И вмешивать политику в спорт - это нечестный рычаг давления протестующих. Для наших атлетов непонятны...
 
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